Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d'inizio della sfida contro l'Inter: "L'approccio deve essere giusto, contro queste grandi squadre devi sbagliare poco. Affrontiamo la squadra più forte del campionato, i numeri parlano chiaro. Non dobbiamo sbagliare nulla; anche quando fai tutto bene, al minimo errore ti puniscono. Serve una cura maniacale dei dettagli. Borrelli? Ci puntiamo, è stato tre mesi fuori ma adesso ha superato le difficoltà e può avere continuità. Salvezza? Quando facevamo le tabelle mentali, abbiamo visto cosa è successo. Dobbiamo dare tutto per conquistare il più possibile. I punti possiamo farli ovunque. La partita passata ci ha permesso di fare un passo in avanti verso l'obiettivo".

La pressione? E' all'ordine del giorno per chi fa questo sport. Sto cercando di fare meno danni possibili. Contento di affrontare Chivu, c'è un rapporto di stima e rispetto".