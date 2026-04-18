Esce da San Siro con tre gol sul groppone il Cagliari, nonostante un primo tempo dove la formazione rossoblu ha fatto una figura dignitosa prima di finire travolta dalla valanga nerazzurra. Intervenuto ai canali ufficiali del club sardo dopo la partita del Meazza, il terzino Adam Obert analizza l'andamento della gara contro la squadra di Cristian Chivu individuando le mancanze del suo gruppo: "Avevamo davanti un avversario molto forte, non c’è bisogno di ribadirlo e tutti conosciamo la forza dell’Inter, non da oggi. Siamo partiti con grande attenzione e mantenendo l’equilibrio, poi abbiamo pagato nella ripresa forse un po’ di stanchezza e alcune leggerezze in situazioni decisive dove magari bisognava commettere il fallo o comunque essere un pochino più decisi e smaliziati”.

Sconfitta, quella di ieri, che il Cagliari dovrà mettere prontamente in archivio per riprendere il cammino verso la salvezza, e di questo il giocatore slovacco è completamente consapevole: "Non abbiamo sfruttato le ripartenze che ci eravamo creati, dispiace perché sicuramente speravamo di tornare da San Siro con qualche punto, però sappiamo bene che c’è da battagliare tanto per raggiungere la salvezza e quindi bisognerà lavorare duro per arrivare pronti alle prossime sfide, a cominciare da quella contro l’Atalanta. La strada è lunga, mancano ancora dei punti: serviranno attenzione, sacrificio e voglia di raggiungere tutti insieme l’obiettivo che ci siamo prefissati”, conclude Obert.