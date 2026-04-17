Il calciatore del Cagliari chiamato ad analizzare la sconfitta contro l'Inter è Paul Mendy. Ecco le dichiarazioni rilasciate in sala stampa dal calciatore rossoblu e raccolte dall'inviato di FcInterNews.it.

Che emozioni per l'esordio a San Siro?

"Sono contento del mio esordio qui a San Siro, sono troppo contento".

Ti aspettavi di diventare la seconda scelta in attacco?

"Sì, me l'aspettavo perché il mister mi mette sempre in allenamento. Ho lavorato tanto e ho parlato tanto con il mister".

Sogni una convocazione nella nazionale senegalese?

"Prima penso alla salvezza con il Cagliari, poi penserò alla Nazionale".