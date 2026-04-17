Il calciatore del Cagliari chiamato ad analizzare la sconfitta contro l'Inter è Paul Mendy. Ecco le dichiarazioni rilasciate in sala stampa dal calciatore rossoblu e raccolte dall'inviato di FcInterNews.it.

Che emozioni per l'esordio a San Siro?
"Sono contento del mio esordio qui a San Siro, sono troppo contento". 

Ti aspettavi di diventare la seconda scelta in attacco?
"Sì, me l'aspettavo perché il mister mi mette sempre in allenamento. Ho lavorato tanto e ho parlato tanto con il mister". 

Sogni una convocazione nella nazionale senegalese? 
"Prima penso alla salvezza con il Cagliari, poi penserò alla Nazionale". 

Sezione: L'avversario / Data: Ven 17 aprile 2026 alle 23:28 / Fonte: Dall'inviato a San Siro
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.