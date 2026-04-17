Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, arriva in postazione Sky Sport per commentare la gara contro l’Inter, dove è arrivata una sconfitta per 3-0 dopo un buon primo tempo.

L’uno-due Inter vi ha tagliato le gambe dopo un ottimo primo tempo.

“Contro una squadra come l’Inter un doppio cazzotto come quello stordisce. Spiace perché stavamo tenendo bene il campo, ci stavamo sacrificando. L’Inter poteva crearci dei grattacapi, affrontavamo la squadra più forte del campionato. Spiace perché la palla del primo gol poteva essere gestita diversamente”.

Il recupero di Belotti può essere importante per la volata salvezza?

“Ogni partita in Serie A è difficile, le gare che sembravano facili le abbiamo steccate. Le gare da circoletto rosso come stasera ci sono, poi si possono fare punti ovunque e dobbiamo fare che accada. Anche dovendo fare i conti con la realtà e capire che fare tutto bene in gare così non basta. Dobbiamo rimanere uniti e calmi e fare più punti possibile nelle ultime partite per raggiungere l’obiettivo”.

Settima sconfitta nelle ultime dieci, ma la stagione rimane comunque positiva.

“Ringrazio per i complimenti. È stata un’annata particolare, abbiamo avuto delle difficoltà e delle defezioni. Abbiamo un progetto tecnico con tanti giovani e sono convinto che saranno loro, guidati dai senatori, a guidarci all’obiettivo. Sono fiducioso che otterremo quei punti”.