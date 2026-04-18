Seguiamo insieme nel Salotto di FcInterNews il secondo tempo di Napoli-Lazio, match valido per la 33a giornata di Serie A. In casa nerazzurra è partito ufficialmente il countdown scudetto dopo la vittoria per 3-0 contro il Cagliari, in attesa del risultato della squadra di Conte.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Sab 18 aprile 2026 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.