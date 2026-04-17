Juan Rodriguez, difensore del Cagliari, ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita della sfida contro l'Inter. Di seguito le sue parole: "Mina mi ha aiutato tanto come fosse mio papà quando sono arrivato qui, parlare spagnolo in campo è importante. Pian piano ci conosceremo meglio e l'intesa cresce".

Sezione: L'avversario / Data: Ven 17 aprile 2026 alle 20:15
Autore: Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione