Fabiano Parisi, esterno mancino della Fiorentina, ha parlato ai microfoni della Lega Serie A, tornando anche sul pari contro l'Inter verso la volata per la salvezza: "Stiamo attraversando un periodo positivo. Sia la vittoria con la Cremonese che il pareggio con l’Inter ci hanno dato fiducia. Ci deve servire per le prossime partite. Quello con la Cremonese è stato il mio primo gol, è stato emozionante".