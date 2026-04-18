Roby Russo, presidentessa e fondatrice di Parole O_stili, l'associazione che insieme all'Inter ha firmato nella serata di ieri il 'Manifesto della comunicazione non ostile' in compagia del presidente nerazzurro Beppe Marotta, ha commentato così l'importanza di iniziative come questa per fermare la violenza verbale nel mondo dello sport: "Le parole che si usano allo stadio, in campo, sugli spalti o sui social non sono mai neutre. Possono accendere entusiasmo e senso di appartenenza, ma possono anche ferire, escludere, dividere. Lo sport è uno dei luoghi più potenti di educazione informale. I bambini e le bambine imparano guardando e ascoltando le persone adulte che li circondano e accompagnano. Con “Diamo l’esempio” vogliamo ribaltare la prospettiva: sono proprio bambini e bambine, con la loro autenticità, a mostrarci che un tifo più rispettoso è possibile. Allenare l’empatia è un gesto atletico, oltre che umano".

La firma del Manifesto, si legge sul sito ufficiale del club nerazzurro, conclude il progetto educativo “Diamo l’esempio”, organizzato all’interno del Progetto Educational del Settore Giovanile nerazzurro, che ha coinvolto direttamente i gruppi Under 9-11 maschile e femminile, circa 70 bambini, e indirettamente le loro famiglie, gli allenatori e l’intera comunità sportiva. La collaborazione tra Parole O_Stili e Inter si sviluppa anche attraverso i canali digitali ufficiali del Club, dove i contenuti diventano strumenti di posizionamento e sensibilizzazione. Il percorso è stato inaugurato il 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con un contenuto social che ha evidenziato l’importanza delle parole nella prevenzione della violenza di genere. Il 10 aprile, in prossimità della Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace, è stato pubblicato un secondo contenuto co-prodotto dedicato al tifo positivo, a introduzione del Glossario ALÈ. Durante la partita Inter-Cagliari, i soci junior degli Inter Club di Milano hanno svelato la loro prima coreografia, nata da una riflessione sulle dinamiche del tifo. Lo stadio di San Siro ha ospitato, inoltre, un’ampia delegazione dei ragazzi che nelle proprie scuole hanno partecipato a Io Tifo Positivo, con i loro striscioni e un video-racconto della loro esperienza, andato in onda sui maxischermi del Meazza.