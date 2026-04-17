Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore del Cagliari Fabio Pisacane racconta come il gruppo rossoblu sta vivendo l’attesa per questo match cruciale che la formazione sarda dovrà affrontare questa sera, contro un’Inter che sta viaggiando lanciata verso la conquista dello Scudetto.

Voi avete il vostro obiettivo che è la salvezza, come si dà fastidio a questa Inter?

“Intanto avendo una cura maniacale dei dettagli, contro una squadra del genere non puoi sbagliare nulla. Affrontiamo la squadra più forte del campionato, i numeri parlano chiaro. C'è bisogno di una grande attitudine per novanta e passa minuti e potrebbe anche non bastare. Ci sono situazioni che durante la partita devi portare a tuo favore”.

Sarà 3-5-2, 4-3-2-1 o un mix?

“Abbiamo cercato di fare più piani senza palla, normale che possiamo andare a 5. Sono più gli avversari che ci porteranno. Ma al di netto di questo la differenza la faranno il sacrificio, l’abnegazione dei duelli, perché è impensabile fare queste cose al 100%”.

Giulini voleva Pio Esposito l’estate scorsa. Li avrebbe visti insieme lui e Sebastiano?

“Non ci ho mai pensato, sono discorsi superati affrontati prima del mio arrivo. Penso che un allenatore giovane come me avrebbe un piacere enorme ad allenare due fratelli con questo talento, sarebbe bello se un giorno riuscissero a coronare il loro sogno”.