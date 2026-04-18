La sconfitta sul campo del Sassuolo fa male a un Como che credeva, prima dei due ko di questi giorni, di potercela davvero fare a raggiungere il quarto posto. Nulla è perduto ma le operazioni si complicano. Jesus Rodriguez, esterno offensivo dei lariani, ha commentato così a DAZN il momento della squadra: "Ieri affrontavamo una squadra tosta in casa come il Sassuolo. Ora cerchiamo subito di reagire per proseguire il percorso soprattutto dalla prossima partita con l’Inter in Coppa Italia".

Sezione: L'avversario / Data: Sab 18 aprile 2026 alle 19:43
Autore: Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione