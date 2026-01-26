Secondo l'unità di analisi UEFA, l'Arsenal è stato ottimo in tutti i reparti contro l'Inter, che l'ha messa a dura prova soprattutto con i due attaccanti, Lautaro Martínez e Marcus Thuram. "I centrali dell'Arsenal dovevano difendere uno contro uno in spazi più ampi, senza rinforzi - ha evidenziato Jan Peder Jalland, osservatore tecnico UEFA e ct della Norvegia U21 -. Nell'azione in cui Martínez lancia Thuram, a un certo punto Saliba si rende conto che l'argentino è troppo arretrato e lo lascia andare. È stata una partita nella partita: mentre Martínez provava a liberarsi di Saliba, Thuram era pronto a ricevere spalle alla porta oppure a girarsi e attaccare lo spazio alle spalle della difesa. L'ingresso di Rice (al 64', ndr) ha offerto copertura difensiva e bravura nei duelli, aiutando l'Arsenal a mantenere l'equilibrio. In generale, i Gunners sanno difendere, contrattaccare e dominare. Che attacchino o difendano, giocano sempre con intensità, con giocatori sempre molto vicini l'uno all'altro".