Fernando Rubinho, ex portiere di Juventus e Genoa, ha parlato della lotta scudetto ai microfoni di TMW.

“Il Milan darà filo da torcere a tutti. Le squadre di Conte hanno un certo modo, quelle di Allegri pure: sono sempre sul pezzo. Per lo Scudetto è lotta Inter-Milan. Ma i nerazzurri hanno trovato la chiave giusta”, le sue parole.

“La Juve? Nessuno immaginava un 3-0 così netto. La Juve sta tornando a giocare bene e a fare delle buone partite. Ma il Napoli non lo vedo bene fisicamente, la squadra mi sembra stanca e non ho visto l’intensità delle formazioni di Conte”, ha poi aggiunto.