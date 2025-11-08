Un pareggio in rimonta per il Sassuolo femminile quest'oggi all'Arena Civica contro l'Inter. Risultato di 2-2 che fa felice il tecnico neroverde Alessandro Spugna che si esprime così ai canali ufficiali del club dopo la partita: "I primi 10-15 minuti abbiamo sofferto tanto, abbiamo preso gol e la partita si è messa molto in salita. Poi è venuto fuori tanto carattere e tanta voglia di riprendere il risultato e dal punto di vista tecnico di migliorare la partita. Chi è entrata lo ha fatto molto bene e questo ci ha permesso di cambiare la qualità della gara. Peccato perché abbiamo avuto la palla del 3-2 ma teniamoci questo punto che vale doppio, su un campo difficilissimo contro una squadra forte. Questa partita ci deve mettere nelle condizioni di avere fiducia per le prossime gare".