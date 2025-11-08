Dopo il faccia a faccia tra Ademola Lookman e Ivan Juric, c'è chi ha rilanciato un possibile addio del nigeriano a gennaio. La situazione viene spiegata da Fabrizio Romano in un video su Youtube: "A oggi non risulta che l'Inter sia operativa su questo discorso: i nerazzurri hanno abbandonato un po' i rapporti e i contatti con gli agenti da mesi, da quando si è spenta l'operazione a fine luglio. Lookman resta poco sereno all'Atalanta, ma non risulta una trattativa con l'Inter".