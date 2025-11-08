Il Milan di Massimiliano Allegri non va oltre il pareggio contro il Parma e il tecnico rossonero, ai microfoni di Sky Sport, non nasconde la delusione per un risultato che lascia l’amaro in bocca.

"Sono due punti buttati" ha dichiarato Allegri nel post partita. "Non so come sarebbe finita se avessimo chiuso il primo tempo sul 2-0. Siamo rientrati in campo imbambolati, completamente addormentati. Se vinci 2-0 non puoi prendere quel gol al 48’: in quei casi la palla va buttata in tribuna. Dovevamo continuare a giocare con più lucidità".

L’allenatore ha poi commentato la prestazione di Estupinan, rientrato dopo un infortunio: "Ha anche salvato un gol. Non si può dire che la responsabilità sia di uno o dell’altro".

Sui suoi uomini offensivi, Allegri si è mostrato fiducioso: "Leao e Pulisic hanno fatto bene anche nel pre-campionato. Ora dobbiamo recuperare Rabiot e ritrovare tutti una condizione migliore. Contro Pisa, Cremonese e Parma abbiamo fatto solo due punti: ne abbiamo buttati via sette".

Infine, un’analisi sulla rimonta subita e sulla gestione dei momenti chiave: "In area eravamo imbambolati, passavano troppi palloni con troppa facilità. In certe fasi della partita bisogna lottare e poi riprendere a giocare. Leao alla fine ha fatto anche il centravanti, ma nel primo tempo potevamo gestire meglio il possesso. Dobbiamo crescere nella lettura delle partite e imparare a chiuderle quando ne abbiamo la possibilità".