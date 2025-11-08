Maurizio Sarri studia l'undici migliore per la sua Lazio in vista della trasferta di domani sera a San Siro. Secondo i colleghi de LaLazioSiamoNoi, Provstgaard potrebbe iniziare dal 1'. In difesa ballottaggio tra Lazzari e Pellegrini. In mezzo al campo tante certezze: Guendouzi, Cataldi e Basic in pole, con Vecino inizialmente in panchina. In attacco spazio ancora a Isaksen e Zaccagni con Dia riferimento centrale.