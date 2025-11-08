Nel corso dell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport l'ex Milan Serginho ha svelato un retroscena di mercato sull'Inter e su Thiago Silva, difensore brasiliano che ha vestito la maglia rossonera dal 2009 al 2012.

“Mi chiamò Galliani mi chiese di svolgere questo ruolo: una specie di ponte tra la società e il Brasile - le sue parole -. Abbiamo fondato un Milan Junior Club, coinvolgendo tanti ragazzi. In più, cercavo di suggerirgli alcuni talenti, girando per il paese. Gli segnalai Miranda e Thiago Silva, Braida si innamorò del secondo".

"Aveva già un pre contratto con l’Inter e sul giocatore c’era pure il Villarreal. Ma ci parlammo e… scelse i rossoneri in cinque minuti - ha aggiunto - Lo convinse il blasone del club e l’idea di crescere al fianco di uno come Sandro Nesta. Con il senno di poi direi che ha fatto bene, con buona pace dei cugini nerazzurri".