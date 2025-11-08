In vista dell’imminente apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, la Polizia di Stato ha svolto una serie di esercitazioni addestrative antiterrorismo per testare le capacità operative e la prontezza di risposta in scenari di emergenza complessi. Le attività si sono tenute in particolare a Milano, presso lo stadio di San Siro, e a Roma, negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, con il coinvolgimento dei Reparti Speciali della Polizia di Stato e la collaborazione di enti sanitari e di soccorso.
Nel dettaglio, l’esercitazione svoltasi allo stadio Meazza ha simulato un attacco terroristico durante una visita guidata di turisti all’interno del museo storico del San Siro Stadium. Durante la simulazione, un gruppo di finti terroristi ha fatto irruzione e si è barricato all’interno dell’impianto sportivo, mettendo in atto una situazione di presa di ostaggi. L’intervento risolutivo è stato condotto dagli uomini del Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza (N.O.C.S.), che hanno effettuato l’irruzione nello stadio, neutralizzando la minaccia e mettendo in sicurezza i civili.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
