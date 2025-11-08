L'interesse nei confronti di Tomas Palacios, reso noto nelle scorse ore da Radio La Red, riguarda club sia del Sud sia del centro America, dove il giovane difensore continua a godere di grande credito e potrebbe essere un'occasione in vista del mercato invernale. Nello specifico, secondo quanto appurato da FcInterNews, si tratta di Gremio e Santos in Brasile (questi ultimi tra l’altro la scorsa estate erano stati in pole per il sudamericano), del Puebla (società messicana), ma anche dell’Independiente Rivadavia, squadra dove il classe 2003 si era messo in mostra prima di approdare a Milano.

La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto.