Il nome di Giovane Santana do Nascimento continua a circolare attorno all'Inter. Questo, secondo Tuttosport, anche grazie alla cena di mercoledì scorso in un noto ristorante di Milano tra due amici ed ex calciatori del Corinthians, ovvero Carlos Augusto e l'attaccante del Verona.

I due condividono anche il procuratore, Beppe Riso. E non è un mistero che l'attaccante piaccia ad Ausilio. Sulle tracce del giocatore ci sono anche Milan e Atalanta, ma intanto l'Inter sa di avere in Carlos Augusto una carta importante da poter giocare.

L'esterno brasiliano insegue una convocazione per il prossimo Mondiale e anche un rinnovo con l'Inter fino al 2030, con adeguamento a 3 milioni più bonus, su cui le parti stanno già lavorando. C'è ottimismo per una fumata bianca nelle prossime settimane.