Atletico Madrid-Inter potrebbe non avere uno dei possibili protagonisti sulla sponda dei colchoneros. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Robin Le Normand si è fermato nell'ultima gara contro l'Union Saint-Gilloise in Champions League per quello che il club (in una nota) ha sottolineato essere "un infortunio di alto grado alla capsula posteriore del ginocchio sinistro".

Le Normand salterà sicuramente le prossime partite della nazionale durante la sosta e molto probabilmente anche la sfida contro l'Inter del 26 novembre al Cívitas Metropolitano. 

Data: Gio 06 novembre 2025 alle 11:02
Autore: FcInterNews Redazione
