Thuram favorito su Bonny, Sucic preferito a Zielinski e Acerbi al centro della difesa. Secondo quanto riportato da Sky Sport sono queste le idee nella testa di Chivu alla vigilia di Inter-Lazio.

In avanti dovrebbe così tornare la ThuLa con Thuram titolare dopo 40 giorni al fianco di Lautaro. Tornano dal primo minuto Akanji, Bastoni, Calhanoglu dopo la panchina contro il Kairat. Confermati Dumfries e Dimarco sugli esterni, Acerbi è da considerare in vantaggio su Bisseck e De Vrij.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Chivu