Mentre i mal di pancia di mercato prendono il nome di Davide Frattesi che, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe giungere alla separazione con i nerazzurri, sempre sulla Rosea si legge: "Il mercato dell’Inter è un gioco di incastri". Gli eventuali arrivi continuano ad essere legati alle uscite, ma nel mirino di Ausilio e Marotta c’è intanto il solito Morten Frendrup.

Il 24enne del Genoa, centrale sotto tutte le gestioni, lo era per Vieira e lo sarà per De Rossi, è "il manifesto del jolly che ti ripete 'gioco dove dice l’allenatore'. Al Ferraris ha fatto il mediano, il terzino destro, il terzino sinistro e l’esterno di contenimento. Per dare un’idea del suo gioco vanno analizzate le statistiche dell’anno scorso: è stato il primo centrocampista della Serie A per tackle vinti (61), il primo per intercetti insieme a De Roon (47), il primo per dribbling intercettati (34) e il primo per bloccaggi (46 come Nico Paz). Quest’anno è terzo per tackle e secondo per palloni rubati. Il prezzo si aggira intorno ai 20-25 milioni, ma per affondare serve un’uscita" e chissà che non possa essere proprio Frattesi l'uscita propizia.