"Tiago Gabriel è stato già attenzionato da diverse squadre" Lo ha detto Pantaleo Corvino, direttore sportivo del Lecce, parlando a Sportitalia di uno dei suoi ultimi colpi di mercato che tra non molto potrebbe fare il salto. Sulle sue tracce ci sono, tra le altre, Milan e Inter: in particolare, secondo quanto risulta alla nostra redazione (leggi l'esclusiva), un emissario nerazzurro è atteso domani, allo stadio Via del Mare, per osservare da vicino il difensore portoghese classe 2004, in occasione di Lecce-Verona.