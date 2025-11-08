Il Liverpool sarebbe pronto a mettere sul tavolo 100 milioni per strappare all'Inter il difensore Alessandro Bastoni. Le voci provenienti dal Regno Unito vengono riprese dal quotidiano Il Giorno, che però sottolinea come il 26enne sia praticamente blindato dal club nerazzurro, forte di un contratto fino a giugno 2028 e di un ingaggio di 5,5 milioni di euro.

In Premier League, anzi, giocano due obiettivi della difesa del futuro per l'Inter come Marc Guéhi e Nathan Aké; nella lista per ringiovanire la retroguardia restano anche i nomi di Dayot Upamecano, Mario Gila, Oumar Solet e il leccese Tiago Gabriel, il cui identikit risponde perfettamente alle linee guida di Oaktree.