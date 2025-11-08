ll Sassuolo Women ha rimontato due reti contro l'Inter. Chi ha dato il via alla rimonta è stata Lana Clelland, che nel finale di gara ha parlato così ai canali ufficiali del club neroverde: "E' stata una gara difficile, siamo partiti un po' male e dopo 20 minuti siamo riusciti a trovare i giusti tempi e spazi in campo, ma eravamo già sul doppio svantaggio. Dunque partivamo in difficoltà: siamo state brave a non mollare. Le ragazze giovani stanno facendo benissimo, meritavano di giocare. Siamo un gruppo giovane, ma forte. Vogliamo fare sempre di più. Pensiamo a noi stessi per conquistare i tre punti".