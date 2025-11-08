Intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, il difensore del Parma, Enrico Delprato, ha parlato così vista della sfida contro il Milan: "Firmare per un pareggio? Io sì. Non ho dubbi. Quante squadre in Italia non lo firmerebbero? Il Napoli, l’Inter, forse la Roma. Stop. Ciò non vuole dire che il Parma giocherà per pareggiare. Tutt’altro. Noi andiamo in campo con la voglia di vincere e regalare ai nostri tifosi una serata di gioia. Si tratta di essere bravi a gestire le situazioni", le parole riprese da ParmaLive.