Dopo la fatica del Bentegodi contro l'Hellas Verona la scorsa domenica e l'altrettanta fatica impiegata per portare a casa i tre punti ottenuti contro il Kairat Almaty in Champions League, la Gazzetta dello Sport abbozza la probabile formazione dell'Inter che Chivu potrebbe schierare domani contro la Lazio. Il tecnico romeno dovrebbe affrontare i capitolini con un undici che parte dal solito Yann Sommer, protetto dalll'insostituibile Akanji come braccetto destro, Bastoni dall’altra parte e Bisseck al centro, favorito dunque su De Vrij e Acerbi.

Corsie di centrocampo affidate a Dumfries e Dimarco, Calhanoglu in mezzo in cabina di regia, incastonato tra Barella e Sucic. È il croato con il numero 8 sulle spalle il favorito per la mezzala destra. Un po' più indietro Piotr Zielinski, schierato titolare in quattro delle ultime cinque partite. Undici che dovrebbe essere completato dalla ThuLa.