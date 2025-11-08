Praticamente ai margini delle gerarchie di Cristian Chivu per la difesa e al momento alle prese anche con un infortunio al retto femorale della coscia sinistra, per Tomas Palacios si respira aria di nuova partenza a gennaio in prestito. Questa volta, il giovane difensore argentino potrebbe varcare nuovamente l'Oceano Atlantico per trovare spazio in campo, dopo che sin qui con la maglia nerazzurra non ha avuto nemmeno un minuto a disposizione in gare ufficiali, scendendo in campo solo nell'amichevole di Bengasi con l'Atletico Madrid.

Secondo il giornalista di Radio La Red Uriel Lugt, si sono registrati sondaggi dal Brasile e dal Messico per il classe 2003, che nella seconda parte dello scorso campionato è stato ceduto in prestito al Monza dove ha collezionato otto presenze.