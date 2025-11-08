In vista della partita Inter U23-L.R. Vicenza, attesissimo incontro valido per la tredicesima giornata di Serie C Sky Wifi in programma domenica 9 novembre alle ore 12:30 allo U-Power Stadium di Monza, il tecnico dei biancorossi Fabio Gallo ha convocato 25 giocatori. Questo l'elenco completo:
Portieri: Bianchi, Gagno, Massolo.
Difensori: Costa, Cuomo, Fantoni, Golin, Leverbe, Sandon, Vescovi
Centrocampisti: Caferri, Carraro, Cavion, Cester, Pellizzari, Rada, Talarico, Tribuzzi, Vitale, Zonta
Attaccanti: Alessio, Capello, Morra, Rauti, Stückler
