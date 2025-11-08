L'ex attaccante della Lazio Bruno Giordano, intervenuto su Radio Laziale, ha parlato della gara di domenica dei biancocelesti contro l'Inter: "Cristian Chivu dopo la partita di Champions avrà invitato la squadra a non abbassare la testa, quindi saranno concentrati e attenti contro la Lazio. Se avessero vinto 5-0 probabilmente sarebbe stato più semplice. Vincere a San Siro è una prodezza. La Lazio ha dimostrato che a livello difensivo sta molto bene, ma dev’essere pungente in quelle occasioni che si presenteranno e che dovrà crearsi per bravura o su calcio piazzato”.