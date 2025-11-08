Nel corso dell'odierna puntata di 'Deejay Football Club', Fabio Caressa propone una riflessione sul momento dell'Inter e sulle parole di Cristian Chivu: "Io mi sto convincendo del fatto che Chivu si sia accorto che l'Inter non ha tanto il problema della sconfitta nella finale di Champions; uno sportivo è abituato alla sconfitta, poi gioca un'altra partita e finisce tutto. L'Inter però secondo me è un po' stanca perché sono anni e anni che con la pressione di essere considerata la più forte scende in campo due-tre volte a settimana con l'obiettivo di vincere sempre. Secondo me è per questo che ha questi cali".

Non incide, a suo dire, il fatto di essere solo a novembre: "Questa stanchezza viene dagli anni. L'Inter non si è mai fermata, ha giocato anche il Mondiale per Club; sono anni che non si ferma. Barcellona e Manchester City? Non è vero, anche i catalani hanno cali di tensione. Questo calcio è dispendioso da questo punto di vista. Poi il fatto di essere considerati sempre i più forti comincia a pesare quando vai in campo. Per come gioca l'Inter i cali di tensione non se li può permettere".