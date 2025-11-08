Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha diramato la lista dei 21 giocatori convocati per la partita di domani sera contro l'Inter a San Siro. Parte alla volta di Milano anche Alessio Romagnoli, le cui condizioni saranno valutate nella giornata di domani come spiegato dal tecnico biancoceleste.

Questo l'elenco completo:

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;
Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Guendouzi, Vecino;
Attaccanti: Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni. 

Sezione: L'avversario / Data: Sab 08 novembre 2025 alle 17:47
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
