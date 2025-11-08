Luca Tabbiani, tecnico del Trento, ha analizzato in conferenza stampa il livello del Girone A di Serie C, citando anche l'Inter U23 tra le squadre che possono comporre con buona costanza il plotone del vertice: "ll campionato è spaccato in due, con cinque squadre – Brescia, Vicenza, Cittadella, Inter e Alcione – che hanno qualcosa in più. Noi dobbiamo essere ambiziosi, restare lì agganciati e lavorare per arrivare ai playoff nella miglior posizione possibile. La priorità ora è dare continuità e costruire una squadra forte e consapevole”.