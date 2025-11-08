"Marcus Thuram potrebbe tendere di nuovo la mano a capitan Lautaro". Questa la previsione della Gazzetta dello Sport in merito al match di San Siro di domenica sera. Contro la Lazio, Chivu potrebbe tornare alla ThuLa. "I due non giocano insieme dal 30 settembre, Inter-Slavia Praga 3-0, doppietta dell’argentino" e in 40 giorni, "Bonny e Pio Esposito hanno sostituito degnamente il francese", che però ora scalpita e rivuole una maglia da titolare.

Il Tikus "si è allenato e sta bene. Ballottaggio aperto con Bonny. Non gioca in campionato dal 27 settembre e non segna in assoluto dalla doppietta contro l’Ajax di quasi due mesi fa" ed è pronto, anzi di più, a tornare al fianco del suo gemello diverso, di reparto e di gol.