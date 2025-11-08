L’Inter si conferma tra le squadre più in forma del campionato: sono sei le vittorie conquistate nelle ultime sette giornate (una sola sconfitta contro il Napoli), con 15 gol realizzati e 6 subiti. Quella nerazzurra è l’unica squadra ad aver sempre trovato la rete in tutte le prime dieci giornate di questa Serie A, con una media di 2.4 gol a partita.

La formazione di Chivu guida la classifica per palloni giocati in area avversaria (356), almeno 64 in più rispetto a qualsiasi altra squadra del torneo. L’atteggiamento offensivo è supportato da una gestione del possesso di altissimo livello: prima per percentuale media di possesso palla (60.7%), seconda per precisione nei passaggi (87%) e per sequenze con almeno 10 passaggi (156), dietro solo al Napoli (158).

L’Inter è anche la squadra che ha effettuato più conclusioni dopo un recupero offensivo (18), tre delle quali trasformate in gol: un dato che sottolinea l’efficacia del pressing alto e la capacità di riconquistare palla nella metà campo avversaria.