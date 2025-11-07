Da quando è tornato dalla sosta per le Nazionali a ottobre, Benjamin Pavard ha generato più dubbi che certezze in casa Olympique Marsiglia. Il difensore arrivato dall'Inter nelle ultime ore di mercato ha inanellato infatti una serie di prestazioni a dir poco deludenti, e anche nell'ultimo match di Champions League perso dai Phocéens contro l'Atalanta ha mostrato molte difficoltà. Pavard è chiamato ad alzare decisamente il livello se vuole sperare di riconquistare il suo posto in nazionale e giocare i prossimi Mondialii nordamericani.

Nel frattempo, il suo allenatore Roberto De Zerbi prova a spendersi in sua difesa nel corso della conferenza stampa della vigilia della gara di campionato contro lo Stade Brest: "Non posso spiegare tutto. Se parliamo delle partite, fino alla gara col Lens abbiamo fatto bene. L'episodio di Lisbona ci ha danneggiato perché lo Sporting non ha creato molte occasioni. È stato un po' lo stesso a Lens; dobbiamo rimanere equilibrati. Credo che Benjamin Pavard ne abbia sofferto; deve mantenere la calma perché è una vera risorsa. Non dovrebbe sentirsi troppo responsabile, né lui né nessun altro giocatore. La responsabilità principale ricade su di me e sulla dirigenza".