Pomeriggio di Serie A senza gol e denso di tanto rammarico per quattro squadre che devono accontentarsi di un punto a testa. Partiamo dal Sinigaglia, dove il Como impatta contro il Cagliari. Tante chances per i lariani, che non riescono a segnare. 0-0 anche nella sfida salvezza tra Lecce e Verona. Un piccolo passo che muove la classifica di entrambe.

Sezione: News / Data: Sab 08 novembre 2025 alle 17:04
Autore: Niccolò Anfosso
