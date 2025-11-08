Intervistato da Kiss Kiss Napoli, Walter Sabatini ha commentato le recenti parole del tecnico del Napoli Antonio Conte a proposito del fastidio suscitato dalla presenza della squadra partenopea in cima alla classifica: "Sono sicuro che il Napoli da fastidio, tutti quelli che sono in testa alla classifica danno fastidio perché in molti vogliono essere li. Se intende dal punto di vista politico non condivido perché credo in un calcio pulito e onesto. Il club di Aurelio De Laurentiis si è formato attraverso una grande strategia aziendale e societaria ma poi quello che parla è il campo, so perfettamente che la differenza la fanno sempre i calciatori".