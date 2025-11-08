Il muro difensivo della Lazio finora ha retto bene, "ma adesso arriva l’esame più difficile", apostrofa la Gazzetta dello Sport che lancia un messaggio e una provocazione alla squadra di Sarri: l'esame "che potrà stabilire se la difesa della Lazio è davvero diventata un bunker inespugnabile". Domani i capitolini faranno visita all'Inter a San Siro, affrontando "non solo una delle formazioni più forti del campionato, ma è anche quella che dopo 10 giornate ha di gran lunga l’attacco più prolifico della Serie A".

Sarri in questi primi mesi "si è dedicato in maniera maniacale alla cura della fase difensiva" e i risultati gli danno ragione e se rispetto alla sua prima Lazio di diverso ha trovato i soli Tavares e Provstgaard, quest'ultimo entrato subito in sintonia con il Comandante e domani a San Siro dovrebbe giocare la sua terza gara da titolare. Contro i vicecampioni d'Italia, i capitolini probabilmente dovranno fare a meno di Romagnoli, interrogativo che verrà svelato dopo il provino a Formello di oggi, ma "se dovesse andar bene sarà convocato per Milano, ma dovrebbe in ogni caso andare al massimo in panchina" si legge sulla Gazzetta dello Sport che affida l'importante sorte del Meazza a Mario Gila, chiamato a sostituire l'ex Milan, e a Ivan Provedel, "un altro il cui rendimento continua a essere decisamente positivo" e la cui "striscia di imbattibilità è già arrivata a quota 360 minuti".