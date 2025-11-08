Simpatico botta e risposta a distanza tra Ivan Zamorano e Diego Pablo Simeone, ex compagni di squadra all'Inter. Tutto nasce da un'intervista rilasciata dal cileno a El Chiringuito de Jugones nel corso della quale ha ricordato come già quando era calciatore il Cholo pensava come un allenatore, al punto tale da sfiancarlo coi discorsi sul calcio anche in camera: "Parlava solo di quello. Qualsiasi cosa vedesse, una matita, qualsiasi cosa, la usava per trasmettere un messaggio da allenatore. 'Tu devi andare lì'. Le prime settimane la cosa era anche spettacolare. Ma dopo un mese lo pregai di parlare di qualcosa di diverso, ad esempio di macchine".

Parole alle quali Simeone ha replicato nella conferenza stampa della vigilia del match del suo Atletico Madrid contro il Levante: "Io sarei diventato allenatore, e lui non lo sarebbe mai stato. Si vedeva", ha dichiarato il Cholo, per poi aggiungere belle parole verso Bam Bam: "Ho un grande ricordo di Ivan. Eravamo compagni di squadra, la verità è che era una bestia in termini di lavoro, forza e gol. Quella personalità e tutto ciò che aveva come calciatore. Ho sempre bellissimi ricordi di quel periodo con lui".