Como-Cagliari, Lecce-Verona e Juventus-Torino. Tre 0-0 di fila nel pomeriggio di Serie A. Anche il Derby della Mole finisce a reti inviolate. Anche la squadra granata può recriminare per qualche occasione sprecata, in particolare quella capitata sui piedi di Adams con Di Gregorio bravo a superarsi nell'occasione. La Juventus sale così a 19 punti, a -2 dall'Inter e a -3 dal Napoli. Il Torino invece sale a quota 14 punti. 

Sezione: Il resto della A / Data: Sab 08 novembre 2025 alle 19:56
Autore: Raffaele Caruso
