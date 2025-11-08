L'Inter sa creare occasioni pericolose con un gioco rapido e dinamico che coinvolge molto spesso gli esterni. Da Inzaghi a Chivu è cambiato soprattutto quest'aspetto di arrivare alla porta avversaria con una velocità più incisiva. Kickest ha riferito la classifica delle big chance create: Dimarco è a quota 10 occasioni create, davanti a Nico Paz (7), terzo Lautaro a sei e quarto Giovane del Verona. Tra i primi dieci c'è anche Barella, all'ottavo posto, che ha creato 4 grandi occasioni da gol.