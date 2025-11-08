Greg Carey, Co-Head of Sports Franchise di Goldman Sachs, è intervenuto durante il Football Business Forum organizzato da SDA Bocconi spiegando le linee guida che una società deve seguire per la realizzazione di nuovi stadi: "Il primo elemento fondamentale è il coinvolgimento delle autorità municipali. Ogni progetto di stadio moderno è, in qualche forma, una public-private partnership: la collaborazione con il Comune è la prima pietra su cui costruire tutto il resto. Senza il sostegno politico e amministrativo – per quanto riguarda accessi, trasporti e servizi – è impossibile creare valore duraturo. Serve che il Comune creda nel progetto e lo accompagni".
A proposito di San Siro, Carey ha sottolineato una carenza non da poco: "Tutti i food truck sono all’esterno e i club non guadagnano nulla da loro. E non c’è neanche una cucina all’interno dello stadio. È una perdita di valore diretta. Gli stadi di nuova generazione – quello che chiamiamo Stadium 3.0 – devono essere concepiti come piattaforme economiche permanenti, capaci di generare ricavi 365 giorni l’anno. L'Inter ha enormi potenzialità, ma soffre per la mancanza di investimenti strutturali. Vent’anni fa la Serie A era il campionato più importante al mondo. Oggi sconta ritardi infrastrutturali e burocratici che ne limitano la crescita. Il capitale attrae capitale: se non si investe negli stadi, i club non potranno mai competere alla pari con Premier League o Liga".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Altre notizie
- 10:55 Carey (Goldman Sachs): "A San Siro i food truck fuori dallo stadio, per i club una perdita enorme"
- 10:41 GdS - Verso Inter-Lazio: Akanji insostituibile, Bisseck al centro di difesa. Sucic lascia a sedere Zielinski
- 10:27 CdS - Inter-Lazio, qualche dubbio per Chivu: torna Acerbi? In attacco Bonny si gioca una maglia con Thuram
- 10:13 Mazzola compie 83 anni, l'Inter lo omaggia: "Simbolo di una squadra che ha scritto pagine immortali"
- 09:59 Qui Lazio - Oggi test decisivo per Romagnoli: Provstgaard in vantaggio. In avanti Dia è insidiato da Noslin
- 09:45 TS - In attesa di ritrovare Pepo, l'Inter prende coscienza: Sommer non è più una certezza
- 09:30 GdS - Lazio chiamata all'esame più difficile. A San Siro per testare la difesa: Sarri si affida a Gila
- 09:15 GdS - Thuram scalpita. Il francese ancora in ballottaggio con Bonny, ma Chivu rivuole la ThuLa
- 09:00 CdS - Acerbi, leone in gabbia tra Lazio e futuro: pronto a tornare in campo contro gli ex e a tenersi la sua Inter
- 08:45 GdS - L'Inter pensa a gennaio: nessun acquisto senza prima un'uscita. Ma Frendrup solletica Ausilio
- 08:30 GdS - Che si fa con Frattesi? L'ex Sassuolo vuole giocare di più ma col Kairat ha bruciato un'occasione
- 08:15 GdS - Dalla Lazio alla Lazio, l'Inter ritrova la sua criptonite: Chivu cerca conferme e maggior leggerezza
- 00:00 Chivu è sulla strada giusta e l’Inter si prepara a un poker intrigante di impegni
- 23:58 Meggiorini: "Ecco come l'Inter mi prese nel 2003. Mancini mi regalò..."
- 23:45 Agostinelli: "Inter-Lazio non è una partita scontata. Ai biancocelesti servirà il veleno dell'ultima spiaggia"
- 23:30 Problema alla spalla, Pisa in ansia per Akinsanmiro. Gilardino: "Spero nulla di grave, contiamo su di lui"
- 23:17 Italia Under 20, quattro nerazzurri (più tre) convocati da Nunziata per i test con Portogallo e Germania
- 23:03 Polonia, ricca rappresentanza della Serie A nei convocati del CT Urban: presente anche Zielinski
- 22:49 Il Pisa conquista la prima vittoria: un colpo di testa di Touré piega la Cremonese
- 22:35 Zaniolo: "Pio Esposito è un grande giocatore come Camarda. Questo il consiglio che posso dargli"
- 22:21 Inter-Lazio, domenica la sfida numero 165 in Serie A: i precedenti. Filotto positivo contro i biancocelesti
- 22:06 Ivano Trotta: "Il Napoli aggressivo e dominante che ho visto contro l'Inter oggi non si vede più"
- 21:52 Stramaccioni: "Chivu si è avvicinato subito a squadra e tifosi. Thuram il migliore attaccante in A per completezza"
- 21:37 Allarme Pavard in casa Olympique Marsiglia. De Zerbi gli fa da scudo: "Responsabilità mia, lui stia calmo"
- 21:23 L.R. Vicenza, Capello: "Inter U23 avversaria difficile, ha ritmi diversi e compra giovani di qualità"
- 21:09 Fabregas: "Como una delle migliori decisioni della mia vita. Ormai mi sento un cumasch"
- 20:54 Carnevali e il pensiero sulla lotta scudetto: "Abbiamo già incontrato Roma e Inter, ci sono tante squadre forti"
- 20:39 L'amarcord di Ciuffo: "Ho avuto la fortuna di giocare con Stankovic ed Esposito. Chivu? Ci motivava"
- 20:25 Inter e Canali insieme in Cina: Zanetti protagonista a Pechino e Shanghai
- 20:10 Bookies - Inter favorita sulla Lazio nelle quote. In lavagna anche i gol di Lautaro, Bonny e Calhanoglu
- 19:56 Chiellini annuncia: "FFP, la Juventus riceverà una multa e farà un nuovo settlement agreement"
- 19:42 Calhanoglu on fire: è il miglior marcatore europeo da fuori area. E la Lazio è la squadra contro cui ha fatto più assist
- 19:29 Rambaudi: "La Lazio deve controllare Calhanoglu e cercare di non far costruire l'Inter da dietro"
- 19:14 ADL attacca: "Lo stadio Maradona un semicesso. Inter e Milan incassano 14 mln a serata, noi arriviamo a tre"
- 19:00 Rivivi la diretta! Le ULTIME verso INTER-LAZIO, la DIFESA, il MERCATO e il punto sui NAZIONALI
- 18:47 Aivazoglou, Managing Director NBA: "Vogliamo una squadra a Milano. Colloqui con Inter e Milan? Dico..."
- 18:34 Season Ranking, l'Italia resta al quinto posto. Balzo della Spagna
- 18:20 Va a ciapà i (Kai)rat...
- 18:06 Serie A, Gasperini è il 'Coach of The Month' di ottobre. De Siervo: "Sta dimostrando di essere un vincente"
- 17:52 Repubblica - Inter-Lazio, Sarri incrocia il pallino di mercato Frattesi: il retroscena e l'idea di scambio estivo con Rovella
- 17:37 Borghi: "Lautaro capitale indiscutibile. L'Inter con Verona e Kairat ha 'respirato'. Chivu traccia perfetta"
- 17:23 Serie A Femminile, definite date e orari delle prossime quattro giornate: gli impegni dell'Inter
- 17:09 Abodi su San Siro: "Qualcuno cerca di mettere in discussione un percorso che è nell'interesse di tutti"
- 16:55 Marotta e il ricordo legato alle Olimpiadi: "Tomba che fece fermare il Festival di Sanremo nel 1988"
- 16:41 AIC, Calhanoglu miglior calciatore di ottobre: "Sempre decisivo, forse più di quanto si potesse immaginare"
- 16:27 Il Podcast di FcIN - Inter-Kairat Almaty, l'analisi di Andrea Bosio: quarta vittoria su quattro, ma...
- 16:13 Ceferin: "FFP più rigido non è una buona idea. Fondi di investimento? I tifosi non sono semplici clienti"
- 15:58 Scaroni: "Vogliamo costruire il miglior stadio del mondo. Con l'Inter andiamo d'accordo, la convivenza dura da 70 anni"
- 15:44 Inter-Lazio viaggia verso il sold out: tutte le informazioni utili per i tifosi
- 15:30 Lecce, gli occhi dell'Inter su Tiago Gabriel. Corvino: "E' già stato attenzionato da diverse squadre"
- 15:16 UFFICIALE - La Fiorentina cambia allenatore: Vanoli prende il posto di Pioli. Oggi il primo allenamento
- 15:02 Bergomi: "Dobbiamo valorizzare la comunicazione di Chivu, ecco perché. Le sue parole per Conte? Nessun riferimento"
- 14:48 Allegri: "Marotta dice che il Milan è da scudetto? Inter e Napoli sono le favorite. Lepre o cacciatore? Ricominciamo..."
- 14:34 Condò: "Inter da 7,5 al giro di boa del girone di Champions. E ora Chivu..."
- 14:20 fcinA prescindere dal ruolo di Bisseck, l'Inter continua a cercare giovani centrali. E c'è una nuova idea
- 14:07 Il doppio ex Ruben Sosa: "Il mio cuore dice Lazio, Inter la squadra più forte con cui ho giocato"
- 13:52 Juve, Cambiaso: "Napoli e Inter davanti, ma per lo scudetto ci siamo anche noi"
- 13:38 Riva (ass. Comune di Milano): "San Siro un grande traguardo per la città: vi spiego perché"
- 13:24 La Turchia sfida Bulgaria e Spagna: anche Calhanoglu nella lista del ct Montella
- 13:10 Polonia, chiamata per Zielinski: a novembre la sfida nerazzurra con i Paesi Bassi di Dumfries e contro Malta
- 13:05 videoMarotta: "Indagine Procura su San Siro? Siamo tranquilli, tutto è stato fatto nel rispetto delle leggi"
- 12:56 Corriere di Bergamo - Furto a casa di Bastoni durante la Champions: nel bottino dei ladri borse griffate e due Rolex
- 12:45 Italia, Gattuso conferma il 'blocco Inter' per le sfide con Moldavia e Norvegia: 5 i nerazzurri convocati da Ringhio
- 12:42 Paesi Bassi, solo un interista convocato da Koeman: c'è Dumfries, De Vrij resta a Milano
- 12:28 Verso il Mondiale 2026, c'è la data dei sorteggi dei playoff: tutti i dettagli
- 12:14 Milan, Allegri: "Il derby sarà meraviglioso, ma ora pensiamo al Parma. Rabiot e Gimenez dopo la sosta"
- 12:00 Che FINE ha fatto ACERBI? Torna con la LAZIO? LAUTARO ancora CONVOCATO: ma sarà una SOSTA DIVERSA
- 11:45 Sala: "San Siro, abbiamo fatto tutto per bene. L'inchiesta per turbativa d'asta il giorno stesso del rogito fa pensare"
- 11:35 videoMarotta: "Il nuovo stadio sarà un'eccellenza, l'obiettivo è averlo nel 2030-31. Il Governo ci accompagnerà"
- 11:30 CdS - Chivu severo con la squadra: ecco cosa non gli è piaciuto col Kairat. Un quesito resta sospeso nell'aria