Chivu scioglierà gli ultimi dubbi di formazione per Inter-Lazio tra oggi e domani. Il principale riguarda Acerbi: l'ex di turno - riporta oggi il Corriere dello Sport - potrebbe tornare titolare al centro della difesa, dove si gioca una maglia con De Vrij e Bisseck. Akanji e Bastoni sono invece certi di un posto.

In regia tornerà invece dall'inizio Calhanoglu: ai lati del turco Barella e Sucic, con Dumfires e Dimarco sugli esterni. "Da verificare ancora il minutaggio che l’allenatore nerazzurro potrà concedere a Marcus Thuram: il francese, reduce da uno stop più lungo del previsto, non è stato convocato dal suo commissario tecnico, nonostante sia tornato a disposizione - scrive il quotidiano -. Probabile che al fianco di Lautaro Martinez dall’inizio ci sia Bonny, connazionale del numero 9, pronto a subentrare a gara in corso".