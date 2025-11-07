Cristian Chivu sta pensando a nuove trasformazioni per la sua Inter. Come riporta oggi Tuttosport, in vista della sfida alla Lazio sarà Acerbi a comandare la difesa dal centro, ma la grande novità potrebbe arrivare più avanti nel tempo.

Il tecnico starebbe infatti pensando a un passaggio alla difesa a quattro per avere più copertura del campo. Un 4-3-2-1 o 4-3-1-2 con l'ausilio di un difensore veloce come Solet dell'Udinese Ordonez del Bruges, nonché di un attaccante con caratteristiche alla Lookman, già cercato in estate (da qui le voci su Giovane).

Nel frattempo, però, c'è la Lazio domenica e potrebbe essere affrontata con Thuram e Lautaro finalmente insieme in attacco. 

