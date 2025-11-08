Allenamento molto intenso, come si è capito anche dalle urla ben udibili oltre i cancelli di Appiano Gentile, e con parecchie indicazioni quello di quest'oggi dell'Inter, secondo quanto riferito da Sport Mediaset. In vista della Lazio, restano due i ballottaggi per Cristian Chivu: al centro della difesa con Francesco Acerbi in vantaggio su Yann Bisseck, e in attacco dove bisogna capire le effettive condizioni di Marcus Thuram. Bisogna vedere se il francese tornerà a fare coppia con Lautaro Martinez, cosa che non accade dal 30 settembre.

Dopo l'allenamento odierno, intanto, i giocatori lasceranno la Pinetina per tornare domattina per l'ultima sgambata, lì dove Chivu si toglierà gli ultimi dubbi sull'undici da schierare contro i biancocelesti.