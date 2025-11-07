Il Corriere dello Sport parla chiaro: Davide Frattesi è entrato in campo in tutte le ultime 7 gare di campionato (solo una volta da titolare) e, in Champions, ha giocato dall’inizio sia con l’Union St. Gilloise sia con il Kairat Almaty. "Insomma, vorrebbe comunque avere più spazio, ma non si può dire che Frattesi non sia coinvolto nella nuova Inter - sottolinea il quotidiano romano -. Il vero problema è che fatica a incidere, a esprimere quelle che sono le sue qualità".

Anche contro il Kairat, mercoledì sera, è apparso fuori dal gioco, quasi intimidito, riuscendo anche a sciupare un paio di buone chance da rete. "Fosse rimasto Inzaghi, l’addio sarebbe stato automatico. Il cambio in panchina, invece, l’ha convinto a restare. Anche perché Chivu immaginava di potergli ritagliare un ruolo diverso, ovvero una posizione più avanzate nel progetto 3-4-2-1 che poi è stato accantonato non avendo gli uomini giusti in mezzo al campo. Tuttavia, in un’Inter che punta maggiormente alla verticalità, la predisposizione agli inserimenti del centrocampista romano, sulla carta, dovrebbe essere utile e funzionale. Ma ancora non è stato così", evidenzia il CdS.

E allora? Sul rinnovo è calato il silenzio. E non ci si stupirebbe se tornasse in auge l'ipotesi di un addio già a gennaio. "Davanti ad una proposta adeguata, l’Inter non alzerebbe alcuna barricata", scrive il Corsport.