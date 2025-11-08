Massimo Bonanni, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato così di Roma e Inter, concentrandosi sulle rispettive prove nelle competizioni europee: "La Roma poi ha vinto in un ambiente difficile, nonostante il valore dei Rangers non sia più lo stesso di una volta. Capisco invece quando un allenatore come Chivu si arrabbia quando l'Inter batte il Kairat ma senza brillare. In Europa bisogna stare molto attenti a chiunque. Basti vedere il Pafos che ha battuto il Villarreal".