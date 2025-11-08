Dopo il faccia a faccia tra Lookman e Juric al termine della sostituzione del nigeriano nella sfida di Champions che l'Atalanta aveva giocato a Marsiglia, ha parlato così Ivan Juric, tecnico della Dea: "Tutto risolto, sono cose che succedono in campo. Ci siamo confrontati molto dopo Marsiglia: è un ragazzo particolare, ma abbiamo risolto. Questi episodi, come è accaduto con Carnesecchi, aiutano anche la squadra ad essere più unita di prima: con Marco mi sono avvicinato umanamente dopo quello che è successo a Cremona. Il ragazzo si sta allenando bene e sono fiducioso".